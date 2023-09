Seguirá Ana Gabriela Guevara al frente de Conade: López Obrador

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, dio su respaldo a Ana Gabriela Guevara y garantizó que se quedará al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) al reconocer que ha hecho un buen trabajo y que no hay ninguna prueba de que haya cometido algún acto de corrupción.

En conferencia matutina de este viernes, el presidente López Obrador reconoció que hay señalamientos y denuncias en contra de la ex velocista, pero dijo que se debe demostrar que éstas tienen sustento, ya que no se trata de acusar por acusar.

“Ella (Ana Gabriela Guevara) va a continuar como la coordinadora. Hay muchas denuncias y hay que demostrar que tengan sustento, no se trata de denunciar por denunciar y yo apoyo a Ana Guevara”, dijo el mandatario.

López Obrador consideró que la actual titular de la Conade es una «buena servidora pública” y una promotora del deporte y, aunque dijo que respeta a quienes no opinan lo mismo, Ana Gabriela Guevara tiene su apoyo.

“Yo no tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción”, puntualizó y dijo que si hay algún acto o falta de parte de la ex velocista será la Fiscalía General de la República la que resolverá y lo determinará.

En cuanto a la denuncia de deportistas sobre el retraso en la entrega de apoyos dijo que se debe de resolver y atender lo antes posible, pero señaló que no se debe de politizar y mucho menos demeritar el trabajo.

“Si hay eso retraso hay que resolver lo que están demandando los deportistas, pero es lo mismo, no hay que politizar las cosas. Si no están siendo atendidos los deportistas, hay que atenderlos y responder las cosas, pero que no se quiera descalificar el trabajo de Ana Guevara, que ha hecho bien las cosas, si no, ya tendría todos los elementos. Ahora no se oculta nada, todo se sabe”, subrayó.

El mandatario mexicano insistió que él no tiene elementos para señalar que Ana Guevara está actuando mal. “Sí sé que desde hace un tiempo hay cuestionamientos y denuncias, pues lo hacen conmigo”, comentó.

Con información de: excelsior.com