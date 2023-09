Aplicarán 92 mil vacunas contra papiloma humano

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) se mantendrá activa hasta el 15 de diciembre, periodo en el que se espera aplicar más de 92 mil dosis principalmente a niñas de once a 13 años de edad, que no hayan recibido ninguna dosis previa de este biológico.

José Luis Garza Ruiz, subsecretario de Salud Pública, dio a conocer lo anterior y agregó que también se contempla aplicar esta vacuna a las mujeres que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y su edad fluctúe de los once a 59 años.

«Durante esta estrategia de vacunación se contempla aplicar 92 mil 264 dosis contra el VPH, campaña que estará vigente hasta el 15 de diciembre y como prioridad se cubrirá a todas las menores de once a 13 años de edad, que acuden a casi tres mil escuelas primarias y secundarias de la entidad», precisó.

Garza Ruiz añadió que de esta forma se busca mitigar el rezago de esquemas de vacunación, en este caso inmunizando contra el VPH a las niñas cursan el quinto y sexto grado de primaria, pero también a las que cursan el nivel secundaria.

«También durante este periodo pueden acudir a cualquiera de las unidades de salud, donde serán vacunadas todas las menores que no hayan recibido ninguna dosis previa del este biológico, las adolescentes que no se encuentran escolarizadas, así como toda mujer que vive con VIH de once a 59 años de edad», apuntó.

El funcionario refirió que durante la pandemia se generó una brecha de adolescentes, que en su momento no pudieron acceder a esta vacuna, por ello se determinó realizar esta campaña.

«Es una estrategia intersectorial en la que tiene especial importancia la colaboración de padres de familia, pues la vacuna del VPH otorga la posibilidad de disminuir el riesgo de enfermar de cáncer cervicouterino y complicaciones por los tipos más agresivos de este virus», finalizó.