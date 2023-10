No se nos subió el poder, no hemos perdido el piso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro este sábado que no se le subió el poder a la cabeza, justo hoy cuando inicia el último año de su Gobierno.

Lo anterior fue detallado por el mandatario mexicano durante una gira de supervisión de programas del Bienestar en Texcoco, en el Estado de México.

“Ya entregué el movimiento de transformación, entregué el bastón de mando, me falta nada más entregar en un año la banda presidencial, pero, repito, me voy a ir muy tranquilo porque quiénes me van a sustituir, van a ser mujeres y van a ser hombres con convicción, y va a continuar la transformación de México”, dijo AMLO.

«Nada más decirles que vamos a continuar trabajando para el pueblo, que no se nos subió el poder, no hemos perdido el piso, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos”, puntualizó.

