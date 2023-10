Xóchitl Gálvez recibe carta de la UNAM por presunto plagio de informe

En entrevista donde asistió al informe del gobernador panista, el queretano Mauricio Kuri, Xóchitl Gálvez apuntó que ya recibió una notificación de la UNAM sobre su caso.

«Ya recibí una carta, estamos contestando y compareceré muy pronto”, indicó la senadora.

“Yo la he dicho claramente: yo no hice una tesis, yo hice un informe, me titulé por experiencia profesional, está en manos de la UNAM, mi caso, ahí es a donde presentaré lo que la UNAM me esté pidiendo”, puntualizó.

La UNAM anunció hace unos días que iniciará un análisis a la tesis de Xóchitl Gálvez, por presuntamente haber plagiado su trabajo con el que se tituló como ingeniera en Computación.