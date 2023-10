Alerta la Condusef por mal servicio de bancos

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Al corte del primer semestre del presente año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recibió un total de 67 mil 422 reclamaciones contra el sector bancario mediante todas las vías de atención al público.

Rogelio Mata Delgado, representante de esa Comisión en Tamaulipas, dio a conocer lo anterior y detalló que este balance involucra a los nueve bancos más representativos, es decir los que tienen la mayor cantidad de clientes con productos y/o servicios financieros que otro.

«Las instituciones bancarias que en conjunto representan el 95 por ciento de reclamaciones son Scotiabank, Banco Mercantil del Norte (Banorte), HSBC, BBVA, Banco Nacional (Banamex), Banco Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa», detalló.

Sin embargo, desglosó que por institución es el Banco Nacional de México el que reportó un 26 por ciento de las reclamaciones, mientras que BBVA un 19 y Banorte un 12 por ciento.

«Es importante señalar que tener más o menos reclamaciones no significa que una institución sea mejor que otra, esto es porque si un banco tiene más clientes con productos y/o servicios financieros que otro, es normal que pueda haber un mayor número de reclamaciones», precisó.

Mata Delgado citó que destaca como producto más reclamado -de los principales bancos-, tarjeta de débito con 28 por ciento (18 mil 106 reclamaciones); seguido de tarjeta de crédito con 24 por ciento (15 mil 474); y cuenta de ahorro con diez por ciento (seis mil 248). Respecto a la resolución favorable al usuario, la tarjeta de crédito presentó 50 por ciento mientras que la tarjeta de débito 39.

«En lo que respecta a las principales causas de reclamación, destacan la transferencia electrónica no reconocida y los consumos no reconocidos, ambas con un 19 por ciento, mientras que los cargos no reconocidos en la cuenta representan un siete por ciento», concluyó.