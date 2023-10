Canelo Álvarez pone fecha a su próxima pelea

Tras vencer a Jermell Charlo en la disputa de los cuatro títulos de la división de los supermedios que se realizó la noche de ayer en el T Mobile Arena, Saúl ‘Canelo’ Álvarez adelantó cuándo le gustaría disputar su próximo combate.

El mexicano fue entrevistado una vez que terminó el combate ante Charlo, asegurando que a pesar de no conseguir ganar por la vía del nocaut no está decepcionado, y valoró los doce rounds de la noche.

“No me decepcionó no conseguir el nocaut. Me siento genial. Por eso peleamos 12 rondas, ¿verdad? Si no consigo el nocaut, tengo 12 rounds más para demostrar que soy el mejor”.

Al ser cuestionado sobre su futuro, ‘Canelo’ aseguró que no le importa quién será su próximo rival, y puso fecha para su siguiente combate.

“Cinco de mayo, contra quien sea, no me importa”, dijo.

La pelea contra Charlo significó la última pelea del año 2023 para Canelo Álvarez, y la primera de tres pactadas con su nueva promotora Premier Boxing Champions.

Con información de: telediario.mx