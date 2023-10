Habría denuncias por la venta de terrenos de playa

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Tras la revocación del Congreso a la compra-venta de terrenos en la playa Miramar de Ciudad Madero, la Secretaría de Administración revisará con enfoque de sanción administrativa o penal, denuncias contra ex servidores públicos que hayan participado en este esquema.

La Consejera Jurídica de la administración estatal Tania Gisela Contreras López dijo que si bien se elaboraron escrituras por una venta de cinco predios, sin recibir nada a cambio por parte del Gobierno del Estado, también serán elementos que se revisarán, para una eventual denuncia contra los que en su caso las autorizaron.

Explicó que los tres predios sujetos de compra-venta en la playa Miramar se enajenaron en la anterior administración estatal, en los contratos se estableció que después de tres años iban las empresas Hospital & Investments como Discovering México, iban a pagar al Gobierno, en una situación de desventaja, en la que no obtiene ningún beneficio.

“Les otorga la propiedad de un inmueble y hasta después de tres años iban a empezar a pagarle al Estado”, explicó.

Aparte de ello, expuso que la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Administración, determinaron en su dictamen que las construcciones no generan el circulante económico que se espera en un predio de esa naturaleza.

Reveló que hasta ahora no hay ex funcionarios públicos a los que se pudiera demandar por la compra-venta y escrituración de los cinco predios en la playa Miramar, pero no descartó que una vez que el Congreso local notifique a la Secretaría de Administración de la decisión tomada, pudiera revisarse desde un enfoque de sanción administrativa o penal.

Contreras López señaló que en el caso del predio en la playa la pesca, en Soto la Marina, la situación es diferente, tomándose en cuenta que se trató de una expropiación y no una enajenación como sucedió en la Miramar de Ciudad Madero.

Citó que la expropiación deriva de un acto del ejecutivo estatal pero que no se pudo tomar posesión del predio por razón de resistencia en el entorno social, además de juicios de amparo de quienes aducen tener derecho de posesión.

En el caso de los terrenos de Miramar, están circulados por mallas y hay algunos bienes muebles, pero no construcciones.