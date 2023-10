Suman 10 fallecidos por derrumbe, afirma Américo

Por Francisco Medina Guerrero .-

Cd. Victoria, Tam. – El Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya confirmó que fueron diez personas las que perdieron la vida al derrumbarse parte de la infraestructura de una iglesia en el Municipio de Ciudad Madero.

“Hasta este momento lamentablemente están confirmándose diez personas fallecidas, son cinco mujeres, dos hombres y tres niños“.

Entrevistado mientras supervisaba los trabajos que elementos de diferentes corporaciones llevan a cabo en el lugar del colapso, Villarreal Anaya refirió; “aproximadamente se contactaron desde un inicio 70 personas que estaban al interior de la iglesia, lo que hemos podido recuperar de todas las gentes que se les dieron atenciones hospitalarios son alrededor de 60 personas”.

Villarreal Anaya especificó que ya varias personas que habían sido trasladadas a diferentes hospitales ya varias fueron dadas de alta por presentar lesiones leves; “ y quedan hospitalizadas alrededor de 23 personas, de ellas dos con lesiones graves una con lesión de columna y una fractura de pelvis que está siendo atendida en el hospital de Pemex y otra con un traumatismo craneoencefálico”.

Detalló que ambas personas que están reportadas como graves ya fueron intervenidas quirúrgicamente y están en los cuidados correspondientes.

Villarreal Anaya señaló que ya se han cotejado los números de las personas que se encontraban en la ceremonia religiosa con las que fueron encontradas y rescatadas para descartar que hubiera más personas atrapadas en el lugar.

“Al menos en lo que tenemos en perspectiva con la confrontación de las listas de gente que estaba desaparecida y que ya se localizó a través de las unidades hospitalarias que recibieron atención probablemente no podemos afirmarlo cien por ciento, no podemos afirmarlo que no haya más personas atrapadas y podrá entrar entonces ante el hecho que también se ha verificado que no existen indicios de vida”.

Señaló que eso se ha estado haciendo directamente con los rescatistas con el procedimiento para tal fin, así como también a través de varios binomios de perros entrenados para localización de personas; “y se buscaron a través de la confirmación de la búsqueda que ellos hacen y también con cámaras térmicas que pudieran estar localizando y ninguno de estos métodos ha dado que en este momento exista evidencia de vida dentro del colapso”, refirió.

Fue ayer domingo a las 14:18 horas cuando se registró un derrumbe de la techumbre de la iglesia de la Santa Cruz ubicada en las calles Chihuahua y Nuevo León de la Colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero, presumiblemente por una falla en su estructura.