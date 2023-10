Agencias.-

El autor noruego Jon Fosse ganó el Premio Nobel de Literatura 2023 por su innovadora obra teatral y prosa que da voz a lo inexpresable.

La Academia Sueca en Estocolmo lo anunció como el cuarto Nobel de este año.

Fosse es conocido por su «minimalismo» evidente en obras como «Steng gitar», donde explora temas de indecisión en situaciones cotidianas.

Su obra se asemeja a la de Kafka pero en contextos más realistas.

La Academia lo relaciona también con Samuel Beckett y Georg Trakl.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023