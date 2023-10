Arnulfo Mata Huerta.-

Con casi 46 años jugando futbol organizado desde sus inicios con Colonia San Francisco en la Liga Municipal, “El Vela” Guadalupe Javier Mireles Acosta afirma que agradece a Dios por seguir jugando el deporte de sus amores y también da gracias a la Nueva Liga de Futbol de Veteranos por esta distinción que recién le hizo el pasado fin de semana.

El reporte de tan ejemplar jugador llega a esta mesa de redacción por parte del colega Edgar Jaramillo Alanis, quien nos refiere lo siguiente.

Y dice “El Vela”:

“Es algo muy bonito que te reconozcan en vida, que tu equipo y la actual directiva que encabeza nuestro amigo Artemio Carreón Avalos hagan este tipo de homenajes a quienes aún seguimos tratando de jugar en forma organizada. Agradezco también a Gustavo “Pitarro” Sánchez, patrocinador de los Leones de la Nacozari, donde actualmente juego al lado de mis hermanos Eduardo, Artemio y Martín Mireles Acosta”.

Como dato de referencia, narra Jaramillo Alanís que a los 17 años se inició jugando con el equipo de la Colonia San Francisco, pero su posición era de delantero, no de portero.

Agrega: “Jugábamos con San Pancho en la Liga Municipal que dirigía el señor Antonio Berrones (+) al lado de Víctor Cervera, Fidel Torres (+), “La Bomby” Hernández (+), Homero Zozaya (+), Cesáreo “Cachetes” Aguilar, “El Taco” José Zapata, y muchos más que se me van de la memoria”.

Más adelante llegó al futbol de veteranos y a la Liga Magisterial.

En veteranos jugó con el CIASA, Mr. Rol, Periódico La Tarde, Colonia Liberal, Deportivo León y actualmente defiende los colores de los Leones de la Nacozari.

El pasado fin de semana fue objeto de este merecido reconocimiento por parte de la actual directiva de la Nueva Liga de Veteranos y por su equipo Leones de la Naco.

Afirma: “No me lo esperaba, fue una sorpresa, agradezco a Dios porque me da la oportunidad de seguir jugando futbol, confieso que yo era delantero, pero me hicieron portero desde que una vez no llegó a un partido ‘La Fiera’ Israel Honorato cuando jugábamos en CIASA, de eso hace más de 30 años”.

La familia, lo mejor en su vida. Ahí estuvieron echando porras el pasado sábado su esposa la maestra Martha Silvia Escobedo, su hija Melissa Mireles, y sus nietos Tadeo, Renata, Lía, Juanita y Nicole.

Pero, por qué “El Vela”, se le cuestiona. Recuerda a su papá Guadalupe Mireles Vela (+) que en sus buenos años era chofer de un camión de los “azules”. La raza me empezó a decir Vela y hasta la fecha aquí sigo, un orgullo que me digan así”.

“El Vela” también jugó en la Liga Magisterial con la Técnica 1 y a sus 65 años está felizmente jubilado gozando las bondades de Dios, de su familia y de sus hermanos, todos ciento por ciento futboleros.

“En vida hermano, en vida”, frase que popularizó Carlos Adrián Avilés en su gustado programa “Alegría Matinal” que se transmitía de lunes a viernes a través de la XGW.

Y efectivamente estos reconocimientos deben ofrecerse en vida para quien los recibe sienta que algo ha hecho por el deporte que practica.

“El Vela” Mireles debe estar muy orgulloso por este homenaje que en vida le ofrecieron dirigentes de la nueva Liga de Veteranos.

Créanme que a este humilde reportero de deportes le da gusto quienes dirigen los organismos deportivos tomen el ejemplo de Artemio Carreón Avalos y cuando tengan oportunidad de conocer la trayectoria de muchos años de uno de sus jugadores, no lo piensen dos veces y ofrecen su reconocimiento en plena vida.

Ahí se la dejamos de tarea.