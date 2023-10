Eliminado ‘Checo’ Pérez en segunda ronda de calificación de GP de Qatar

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) que fue decimotercero y español Carlos Sainz (Ferrari), que marcó el duodécimo tiempo, quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Qatar, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa, con formato sprint, en el circuito de Lusail.

El séptuple campeón del mundo británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más rápido de la ronda al cubrir los 5 mil419 metros de la recién asfaltada pista del circuito de las afueras de Doha en un minuto, 24 segundos y 381e milésimas, 102 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que está a punto de coronarse campeón mundial por tercer año consecutivo- y con 304 sobre el también inglés Lando Norris (McLaren).

La tercera y decisiva ronda (Q3), que decidirá los primeros diez puestos de la carrera del domingo, se disputará a continuación.

Q2 CLASSIFICATION

Hamilton top of the shop 🔝

Sainz and Perez will start Sunday's race from P12 and P13 respectively 😮#F1 #QatarGP pic.twitter.com/zrziw5nY4s

— Formula 1 (@F1) October 6, 2023