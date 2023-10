Iglesias de Victoria son seguras: Lugo Mansilla

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Cd. Victoria, Tam.- Las tres iglesias de mayor antigüedad en Ciudad Victoria no representan ningún riesgo para los feligreses, aseguró el historiador, Juan Antonio Lugo Mansilla.

Se refirió en concreto a la Iglesia de la Virgen del Refugio; la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús; y la Iglesia del Santuario.

La primera tiene una antigüedad de alrededor 100 años. Su techo es de lamina; la del Sagrado Corazón de Jesús fue construida hace unos 60 años y no presenta problemas en su estructura, mientras que el Santuario cuenta con una solida estructura de concreto que no ha presentado problemas.

Además, dijo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) supervisa rigurosamente todas las iglesias antiguas de Tamaulipas debido a que estas edificaciones son consideradas monumentos históricos protegidos por el Gobierno Federal, y cualquier modificación a su estructura debe ser autorizada y supervisada.

Subrayó que los templos de Victoria son patrimonio edificado de la ciudad y como tal se procura su buena conservación.

Luego de la tragedia ocurrida el pasado domingo en Ciudad Madero, con el desplome de la iglesia de la Santa Cruz, que dejó un saldo de 12 personas fallecidas y decenas de heridos, la dirección estatal de Protección Civil informó que hará una revisión de todos los edificios públicos, incluidos las iglesias.

La intención es verificar la calidad de las edificaciones y con ello evitar cualquier peligro.