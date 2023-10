Se fractura Santa Fe Klan la mano derecha y cancela concierto en Tijuana

A través de sus redes sociales, Santa Fe Klan anunció a la cancelación de su concierto en Tijuana para este próximo siete de octubre luego de que presentara algunos problemas de salud y tuviera que ser operado.

El rapero originario de Guanajuato informó a través de un comunicado que sufrió una fractura en su mano derecha y tras ser operado necesita mantenerse en reposo y eso implica que no pueda llevar a cabo el concierto programado dentro del programa del festival ‘Tecate Península’ en Tijuana Baja California.

El cantante detalló que sufrió una fractura en su mano derecha y tuvo que pasar por el quirófano. El intérprete de ‘Por mi México’ también compartió con sus seguidores una fotografía de la radiografía que le hicieron, además del pase médico en el que expusieron lo que sufrió.

El rapero y compositor no dejó pasar la oportunidad para mostrar su tristeza por no poder presentarse en el evento que desde hace días se encontraba como parte de su agenda.

“Qué gacho que me pasen cosas así cuando tengo muchas cosas chidas que hacer, no vamos a poder tocar el sábado en Tijuana me quebré la mano acabo de salir de la cirugía ojalá que todo salga bien ???????????? Nomás me aliviano y seguimos las actividades y a mi raza de Tijuana les prometo ir lo más pronto que se pueda y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos les mando un abrazo a todos Arriba la Santa Fe”, fue el mensaje que compartió en sus redes sociales Ángel Quezada.

“Nomas me aliviano y seguimos las actividades y a mi raza de Tijuana les prometo ir lo más pronto que se pueda y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos les mando un abrazo a todos”, puntualizó.

Aunque Santa Fe Klan no relacionó la cancelación de su concierto en Tijuana a amenazas del crimen organizado, usuarios de diferentes redes sociales pusieron en duda lo que el cantante dio a conocer en sus páginas oficiales.

«Que ya saquen a Tijuana de México jajajaa». «Le tienen miedo al ‘Mecho’. «Ni que cantara con las manos, el Babo cantó en silla de ruedas». «El Babo dio un concierto en silla de ruedas hace como 3 años, y tu no puedes sostener el micrófono con la otra mano, ridículo», son algunos de los comentarios.

Con información de: telediario.mx