Descarta AMLO muro en la frontera de Tamaulipas

Diego López Bernal / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- El presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente descartó que Estados Unidos concrete la construcción de poco más de 30 kilómetros de muro en la frontera entre Texas y Tamaulipas, como se ha dado a conocer en la prensa de ambos países.

Cabe recordar que Joe Biden, presidente norteamericano, confirmó este jueves que su administración iniciará la construcción de una nueva sección de 32 kilómetros de muro fronterizo, a la altura de Ciudad Mier, Tamaulipas.

El estadounidense admitió que no puede impedir que se utilicen fondos federales para construir secciones del muro fronterizo después de que el Congreso se apropiara del dinero, lo que intentó sin éxito; “no puedo evitarlo”, lamentó.

Al respecto, López Obrador dijo en su mañanera de este viernes que el presidente Biden hasta ahora es el único presidente de EU que no ha construido un muro; “ellos aclararon que esto de construir, creo que 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición les están exigiendo que construyan estos 37 kilómetros de muro”, señaló.

Asimismo, confió en que no se concrete este ordenamiento: “Yo creo que no se van a construir, entre otras cosas porque… Así suele pasar en otros países, y en México también, que en Palacio las cosas caminan despacio (…) ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron”.