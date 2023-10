Pide Garza Narváez olvidarse de Cabeza de Vaca: “Lo que se fue, pues se fue”

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Felipe Garza Narváez, delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, pidió olvidarse del exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

“Miren, con todo respeto para el exgobernador, él ya se fue y yo no quiero estarlo trayendo al Tamaulipas que yo deseo. Tenemos un año con un nuevo gobierno, y de este gobierno es del que quiero hablar, del de Américo Villarreal Anaya”, dijo.

Y añadió: “Lo que se fue, pues se fue. Si hay cuestiones legales que procedan, pues adelante. Estamos precisamente (en la sede del Congreso del Estado ) donde se aprueban las leyes que luego aplican los agentes del Ministerio Público y los jueces”.

Negó, sin embargo, que este pidiendo impunidad para el exmandatario panista.

“La impunidad para nadie. Y no es un asunto de colores, es un asunto de comportamiento. Las leyes, es que las violente, tendrá que ajustarse a lo que la misma ley mandata”.

Por otra parte, el expriista aseguró que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “está dándole todo el apoyo al gobernador (Américo Villarreal Anaya).

“Nos regocijamos que esta apoyando con todo a Tamaulipas” señaló.

Sobre el fenómeno migratorio, dijo que la Secretaría de Gobernación no tiene información que explique la razón por la que los migrantes dejaron de venir a Tamaulipas para intentar cruzar a Estados Unidos por Coahuila.

Reconoció, sin embargo, que el fenómeno sigue siendo complicado “pero es un tema de carácter internacional”.