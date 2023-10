Comisión del Comité Seccional se encuentra en CDMX: Arnulfo

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.- Aun cuando reconoció algunos avances en las negociaciones con autoridades educativas, el secretario general de la Sección 30 del SNTE Arnulfo Rodríguez Treviño reveló que una comisión del Comité Seccional se encuentra en la Ciudad de México.

«Para mi es muy importante que el problema de Tamaulipas mi organización nacional lo haga suyo», refirió.

Al dar a conocer lo anterior, el dirigente magisterial descartó tener “alguna mala intención”.

“Nosotros no tenemos ningún otro interés más que el maestro se sienta tranquilo, no hay aquí ninguna mala intención, la única preocupación es cumplir con un deber, que los derechos de nuestros compañeros no sean relegados “.

Su interés, dijo, es que Tamaulipas viva tranquilo y que se cumpla con los derechos del magisterio.

“Tenemos que preocuparnos por la vida de la educación, el único interés que tenemos nosotros es que Tamaulipas ya viva tranquila”.

En un video difundido en la cuenta oficial de redes sociales de la Sección 30 del SNTE, Rodríguez Treviño afirmó que su preocupación más grande y del Comité Seccional es acabar con todo el rezago que haya, “educativo, económico y social”.

Al hablar de los avances en las negociaciones, señaló el caso de casi siete mil casos resueltos de los techos financieros.

Rodríguez Treviño señaló que había un compromiso con los maestros de educación física y se habían seleccionado 174 maestros que participaron en una convocatoria, “y por primera vez en la historia de Tamaulipas a un maestro de educación física se le otorgan 14 horas, y al mínimo fueron seis horas”.

Además, agregó; también se ofertaron unas horas en secundarias técnicas y generales.

Cabe señalar que el Secretario General de la Sección 30 del SNTE reveló que hay una comisión del Comité Seccional en la Ciudad de México.

“El día de hoy siete compañeros del Comité Ejecutivo Seccional se encuentran en la Ciudad de México, la preocupación de todos nosotros hoy será presentada ante las autoridades del país”.

“Nosotros queremos a Tamaulipas, pero sobre todo tenemos un deber con nuestros compañeros”, refirió.