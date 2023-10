Motociclista sin casco choca con auto

Cd. Victoria, Tam.- Un motociclista que no llevaba puesto ni el casco terminó chocando contra un automóvil que dio la vuelta en “U” en la Colonia López Mateos.

Tránsito Municipal, informó que los hechos ocurrieron en la calle Pamoranes con Hermenegildo Galeana lugar hasta el cual acudieron paramédico de Cruz Roja para atender a la persona y posteriormente llevarla al hospital.

Tránsito comentó que en el accidente participa un automóvil Chrysler el cual se desplazaba por la calle Pamoranes.

Aparentemente a la altura de la calle Hermenegildo Galeana intentó dar la vuelta en “U” atravesándose al paso del lesionado quien venía a bordo de una motocicleta itálica tipo cross.

Algunas personas que atestiguaron los hechos comentaron que el motociclista venía a exceso de velocidad y no llevaba puesto el casco de seguridad corriendo con mucha suerte al no golpearse la cabeza.

A pesar de que tránsito local sigue realizando los operativos de moto segura no ha podido meter en cintura los motociclistas pues estos continúan sin usar el casco.