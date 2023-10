El 12 de septiembre pasado aparecieron en Tijuana mantas con amenazas de muerte contra el cantante Peso Pluma, de 24 años. Una semana después, su disquera dio a conocer en redes sociales la cancelación del concierto que daría en la ciudad.

El intérprete de ‘Ella baila sola’, luego de varias semanas de silencio, declaró que ha pesar de las amenazas se siente seguro.

«Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son. Me siento seguro. Estar cerca de Dios es lo más importante y creo que por eso me siento seguro, para mí es más una cosa espiritual», dijo el cantante más escuchado del mundo.

Luego de que Peso Pluma hablara por primera vez sobre las amenazas de muerte, ha trascendido que el artista es vigilado por un grupo amplio de elementos de seguridad, entre los que habría cinco miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, sigla en inglés).

El periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que Peso Pluma ha tomado medidas extremas para proteger su integridad y contrató a algunos elementos de la agencia de seguridad estadounidense.

“Me estaban contando que trae un ejército cuidándolo, ¿pues cómo no?, es el artista global más escuchado del mundo junto con Bad Bunny hoy por hoy. Trae a 50 personas cuidándolo, es un ejército cuidando al señor Peso Pluma. Imagínense nada más que de los 50 elementos de seguridad (…) hay 5 de la CIA de Estados Unidos».

Al respecto de las amenazas, el periodista opinó: “Yo creo que después de una amenaza como la que tiene del Cártel Jalisco Nueva Generación, si está como para que te cuiden y si tienes el dinero pues que te cuiden, pero, pues es demasiado”.

El periodista aseguró que, según sus fuentes, el cantante conocido como “La Doble P” cobra más que Luis Miguel por show.

«Es de no creerse lo que está cobrando, Luis Miguel está cobrando, según mi compañera Ana María Alvarado, 1.8 millones de dólares (…) es igual a 32 millones de pesos por presentación, que es un dineral, pues Peso Pluma está cobrando, no me van a creer, 2.5 millones de dólares por presentación, estamos hablando de 45.5 millones por presentación», aseguró Infante en su canal de YouTube.

Con información de: quien.com