Mar de Regil confiesa que sí le afectan las críticas que recibe

Mar de Regil respondió una de las preguntas enviadas por sus seguidores a través de redes sociales.

Un fanático de la joven le preguntó: ‘¿Te afecta el hate?’.

La respuesta de la hija de Bárbara de Regil fue breve, pero concisa, señalando que, en este momento, estaba consciente de que aquellas personas que la ‘odian’ no la conocen al cien por ciento, por lo que les era fácil juzgarla, sin embargo, aceptó que sí llegaba afectarle.

«La verdad es que antes sí, pero hoy en día estoy tan bien conmigo misma que sé que la gente que me «odia» y me tira hate es gente que no me conoce y le ve lo malo a absolutamente todo lo que hago, soy un ser humano y no soy perfecta así que no, ya no me afecta, digo no está muy padre JAJAJJA pero ni modos», puntualizó.

Con información de: telediario.mx