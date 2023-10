Conmueve fotografía de guerreras tamaulipecas contra el cáncer

Por Diego López Bernal.-

Cd. Victoria, Tam.- Con motivo del “Mes Rosa”, la asociación civil Un Cachito de Luz, que ayuda a pacientes oncológicos, lleva a cabo esta semana una sesión fotográfica para sobrevivientes y pacientes de cáncer de mama, como una forma de reconocer sus batallas por la vida.

Una imagen en particular ha causado impacto en la página oficial de Facebook del organismo, la cual fue espontánea, como narran los administradores en la red social, y reúne a mujeres que acudieron a la sesión fotográfica gratuita, incluida a la fundadora de Un Cachito de Luz, señora Magda Pérez.

Con más de 300 reacciones y decenas de comentarios se lee en el mensaje de este sensible post de mujeres denominadas “guerreras” por la misma asociación: “Esta foto no fue planeada ni el hecho de reunirnos todas; unas apenas nos conocimos y se conocieron hoy”, inicia el texto.

“Veo la foto y me hace reflexionar de la importancia de no sentirte sola en este proceso y no tanto por la familia, si no por mujeres que viven o vivieron un diagnóstico igual o parecido (cáncer de mama)”, continúa enfatizando en los objetivos del “Mes Rosa”.

“Entre nosotras nos entendemos y apoyamos, sabemos la importancia de fomentar fe y valor entre nosotras porque a veces hemos sido presas de los mismos miedos, pero el ánimo de alguien que te entiende perfecto siempre es un aliento al alma para seguir luchando. Tan hermosa tarde la de hoy con estas hermosas mujeres y otras tantas que no aparecen, pero nos visitaron para su sesión”, concluye el mensaje.

Cabe recordar que octubre es el “Mes Rosa” y está dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, el tipo más común y principal causa de mortalidad en mujeres de todo el mundo, por lo que asociaciones como Un Cachito llevan a cabo actividades como la citada sesión fotográfica.