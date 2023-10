Consume fuerte incendio ciudades de Córdoba, en Argentina

En Córdoba, Argentina, cientos de personas fueron desalojados de sus casas luego de que un incendio, supuestamente provocado, consumiera una gran cantidad de propiedades en la zona de Villa Carlos Paz.

Un medio informativo del lugar informó que el incendio se ha distribuido por varios puntos como Cabalango y Tanti, pero la zona de la Punilla es la de mayor riesgo.

Se sospecha que un hombre de 27 años, ya detenido, es el principal responsable del incendio debido a una fogata utilizada para calentar comida y preparar un café.

De acuerdo al Ministerio de Seguridad de Córdoba el incendio abarca las localidades de: Cabalango Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayú Sumaj, San Antonio de Arredondo, Tala Huasi y Valla Carlos Paz

De acuerdo con datos recogidos de este medio, otros puntos del incendio como Barranca Yaco, Sinsacate y Sierras Chicas ya han sido contenidos por los elementos de seguridad de la región.

«Está muy activo el fuego entre Carlos Paz y San Antonio de Arredondo, en dirección al sur del barrio 400 Viviendas de la villa serrana», manifestó a medios locales el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil provincial, Claudio Vignetta.

«En ese sector tenemos riesgo de interfase -peligro para las viviendas- por lo que ha trabajado muchísimo el personal de Infantería junto a cuatro aviones y un helicóptero que está haciendo el helibalde, arrojando permanentemente agua a la zona donde tenemos mayor riesgo», agregó, según el periódico El Clarín.

Awful situation unfolding right now in Villa Carlos Paz, Argentina as a fast-moving wildfire is approaching the city. Multiple structures on fire. Urgent evacuations are underway. pic.twitter.com/6741nRG2ZV

— Nahel Belgherze (@WxNB_) October 10, 2023