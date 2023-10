Muere la abuelita de 104 años que se lanzó en paracaídas para romper record

Agencias.-

Hace unos días se hizo viral Dorothy Hoffner, una abuelita de 104 años de Chicago, al intentar romper un Récord Guinness de la persona con mayor edad en lanzarse en paracaídas.

Por desgracia diez días después del salto, Dorothy Hoffner falleció, y se informó que murió mientras dormía por causas que parecían naturales, aunque no se especifican.

Su valiente salto se convirtió en tendencia y la hizo la persona de mayor edad en realizar esta hazaña, superando los 103 años de la anterior poseedora del récord.

Hoffner saltó junto a profesionales de Skydive Chicago y tuvo un aterrizaje exitoso, rompiendo oficialmente el Récord Guinness.

Su historia se convierte en un ejemplo de vivir la vida al máximo y no saber cuándo será la última oportunidad de hacer algo inusual.

Dorothy Hoffner, 104, who did a 13,500-foot tandem leap from an airplane a week ago, has died, local media reported pic.twitter.com/kK0WLz3u98

— Reuters (@Reuters) October 11, 2023