Responde Nicki Nicole a críticas por negar relación con Peso Pluma

La cantante Nicki Nicole se volvió blanco de críticas tras negar tener una relación sentimental con Hassan Emilio, mejor conocido como Peso Pluma, y además, compararlo con un perro. En los últimos meses ambos cantantes habían sido relacionados por internautas tras aparecer juntos en diversas ocasiones.

La última vez que se vio juntos a la cantante argentina y al intérprete de corridos tumbados fue en los Latin Billboard, donde interpretaron su colaboración Por las noches – Remix. Además de que esa noche ‘derrocharon amor’ al bajar del escenario tomados de la mano.

La ex pareja de Trueno dejó en claro que ella y Hassan simplemente son amigos que se están conociendo, incluso explicó que aquella noche bajaron tomados de la mano por las escaleras.

Después de la ola de críticas que le trajo esta declaración, a Nicki Nicole no le quedó más que explicar a través de su cuenta de X, antes Twitter, que todo es una confusión y sus palabras están siendo sacadas de contexto. La intérprete de DISPARA ** comentó que la pregunta la puso muy nerviosa y por eso su respuesta:

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta”, explicó.

Pidió una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas por una supuesta falta de respeto hacía Peso Pluma, pues Nicki comparó salir con un perro a salir con el cantante todos los días.

“Pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo”, finalizó.

A través de redes sociales comenzó a circular el rumor de que el cantante mexicano había dejado de seguir a la argentina en Instagram y X, sin embargo, esto es falso.

En X, antes Twitter, Peso Pluma solamente sigue a una persona y es a Nicki Nicole, mientras que en Instagram, la joven de 23 años también aparece en su lista de ‘seguidos’.

— naiki (@Nicki_Nicole19) October 11, 2023