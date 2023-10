Asegura AMLO que ‘no hay nada’ que involucre al general Cienfuegos en caso Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que no hay nada que involucre al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.

Durante su conferencia matutina, López Obrador respondió a las críticas por condecorar al extitular de la Sedena con la presea «Bicentenario del Heroico Colegio Militar», en el evento donde se conmemoró el Bicentenario del Heroico Colegio Militar, en Veracruz.

«¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es solo por lo de los 43, no, no, no, no. Para empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos, de Ayotzinapa, para que también quede claro (…), y si tienen otra información que la den a conocer”, dijo.

López Obrador argumentó que sus críticos están enojados debido a que su Gobierno intervino ante la detención del general Salvador Cienfuegos, de quien apuntó que la DEA estadounidense le fabricó delitos.

«Es que la inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del Gobierno anterior”, argumentó.

“Pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del Gobierno anterior pudimos constatar de que fue un venganza y de que no había elementos, entonces, los de la DEA sus representantes porque están metido en todos lados, se quedaron muy enojados, y quisieran tener un Ejército mexicano, Fuerzas Armadas de México, de ilimitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México, como se los permitía (el expresidente Felipe) Calderón. Es interesante el tema”, agregó.

Este miércoles, el mandatario mexicano condecoró al ex jefe del Ejército mexicano de 2012 a 2018, general Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 por Estados Unidos porque la Agencia Antidrogas (DEA) lo acusó de narcotráfico.

El presidente mexicano entregó al polémico general la presea “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”, en una ceremonia para “distinguir y reconocer a militares que han colaborado en distintas áreas al desarrollo y constitución del plantel educativo militar”.

El general Salvador Cienfuegos, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), dirigió el colegio militar de 1997 al año 2000.

Dicho reconocimiento causó polémica porque las autoridades estadounidenses detuvieron en octubre de 2020 al extitular de Sedena en el aeropuerto de Los Ángeles por una investigación de la DEA que lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado.

Tras su captura, López Obrador primero expresó que el arresto “es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, pero días después acusó a la DEA de “fabricar” los delitos contra Cienfuegos.

Por ello, en noviembre de 2020, López Obrador gestionó con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la entrega del general a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró en enero de 2021 tras revisar en menos de dos meses el expediente que la DEA armó desde 2017.

La condecoración al general Salvador Cienfuegos causó controversia entre activistas de derechos humanos y políticos de oposición, quienes señalaron el acto como una muestra de los crecientes vínculos de López Obrador con las Fuerzas Armadas durante su sexenio.

