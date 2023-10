Confirman tercer caso de vinculación a proceso contra funcionarios de la pasada administración

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.- La consejera Jurídica del Gobierno del Estado Tania Gisela Contreras López confirmó el tercer caso de vinculación a proceso en contra de funcionarios de la pasada administración gubernamental.

Señaló que hay una determinación de un magistrado de la Sala Regional de Ciudad Victoria donde revocó una reclasificación que había hecho un juez de control.

“Una reclasificación donde determina que hay un delito por el que debe vincularse a una ex servidora pública vinculada a hechos de la Contraloría”, refirió.

Aun cuando no reveló la identidad de la ahora ex funcionaria vinculada a proceso, Contreras López dijo que está acusada de uso indebido de atribuciones.

«Hay un peculado por el cual se le está vinculando, me reservo el nombre por apego a su principio de inocencia, no tengo el monto en específico pero tiene que ver básicamente con el desarrollo de actividades no permitidas por la ley, es una ex servidora pública y es el delito de peculado por el que se le está vinculando”.

Al recordar los otros dos casos de ex funcionarios donde ya se ha dictado también vinculación a proceso, y que corresponden al ex Secretario de Desarrollo Urbano Gilberto “E”, así como también Mario “G”, ex Secretario de Educación de Tamaulipas manifestó; “estamos al tanto del avance de estas carpetas“.

“Está en el proceso de substanciación en el Poder Judicial, estamos en el periodo, estamos en el plazo atendiéndolo, pero el avance que se ha dado en estas tres carpetas ha sido justamente la judicialización de las mismas”, añadió.

Por lo que hace a las irregularidades detectadas en la Secretaría de Bienestar Social manifestó que seguirán insistiendo.

«Sin embargo en el caso de alguna secretarías específicamente la de Bienestar dado que el monto que asciende a más de 500 millones de pesos la documentación que se había solicitado que se integrara era demasiada, se está trabajando en ello para que la Fiscalía pueda hacer esta determinación”, dijo para concluir.