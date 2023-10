Quitar fideicomisos a PJF sería ‘actuar con apego al principio de austeridad republicana: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de cara al Presupuesto 2024 sería “actuar con apego al principio de la austeridad republicana».

Durante su conferencia matutina, López Obrador argumentó que dichos recursos del Poder Judicial son una reserva para mantener los privilegios de sus altos funcionarios, por lo que eliminarlos no afectaría en nada a sus trabajadores.

“No creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos, sería bueno que explicaran los de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, cuál ha sido la trayectoria, cómo se fue constituyendo este fideicomiso”, indicó.

«Es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando y acumulando cada vez más y ahí se tiene, es un guardadito. Entonces no va a afectar a los trabajadores, lo dije ayer, es actuar con apego al principio de la austeridad republicana. ¿Cómo es que tienen a (Benito) Juárez en la Supeema Corte si en los hechos están actuando en contra de la austeridad republicana que llevó a la práctica el presidente Juárez?”, subrayó.

“Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, ¿y cómo va a ser justa medianía ganar 700 mi pesos mensuales si el salario promedio de los mexicanos es de 16 mil pesos mensuales? Es el promedio de los 22 millones que trabajan y que están inscritos en el Seguro Social, los que trabajan en la economía formal, pero el salario mínimo apenas es poco más de 6 mil pesos al mes (…) ¿Dónde está la justa medianía?”, subrayó”.

López Obrador recalcó que al eliminar estos fideicomisos los funcionarios del Poder Judicial no se van a quedar sin sueldos, no serán cerrados juzgados ni se despedirán a trabajadores.

«No hay ningún problema, porque se trata de privilegios, no se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie. En el caso de que la Cámara de Diputados resuelva sobre esto, aunque los conservadores, los reaccionarios estén diciendo otras cosas”, argumentó.

El mandatario mexicano pidió a los ministros de la Corte ceder los recursos de estos fideicomisos para que sean destinados a becas para estudiantes.

«Ayudaría muchísimo, por ejemplo, para becas de estudiantes de familias pobres (…) Cuando me preguntan en qué podrían utilizarse (recursos de fideicomisos), en eso, qué mejor que en eso”, planteó.

“Lo mejor es que los mismos ministros resuelvan hoy que están de acuerdo que se utilice el fideicomiso dedicado a privilegios para las becas de estudiantes, sería extraordinario”, agregó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó el miércoles una defensa de sus fideicomisos, dejando en claro que en caso de ser eliminados en el próximo Presupuesto 2024 sí afectara a los trabajadores del Poder Judicial.

La extinción de los fideicomisos sí afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del PJF”, indicó.

“Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, puntualizó en una tarjeta informativa el miércoles.

Dicha información de la Corte ocurre a tan solo unos días de que ocurra la discusión y votación en el Congreso para desparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, equivalentes a más 15 mil millones de pesos, tras la aprobación del dictamen por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Con información de: lopezdoriga.com