Sí afectará extinción de fideicomisos del Poder Judicial a trabajadores: SCJN

Realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una defensa de sus fideicomisos, dejando en claro que en caso de ser eliminados en el próximo Presupuesto 2024 sí afectara a los trabajadores del Poder Judicial.

Indicó que la extinción de los fideicomisos sí afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del PJF.

En una tarjeta informativa difundida el miércoles enfatizó que: “Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”.

Mencionó que esos derechos están reconocidos en la Constitución, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y las Condiciones Generales de Trabajo del personal de confianza de la Corte, de los empleados del Consejo de la Judicatura Federal, y de los más de mil 700 jueces y magistrados federales, además de varios acuerdos.

Dicha información de la Corte ocurre a tan solo unos días de que ocurra la discusión y votación en el Congreso para desparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, equivalentes a más 15 millones de pesos, tras la aprobación del dictamen por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

La Suprema Corte agregó que “el personal operativo del PJF, que representa más del 60 por ciento de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos”.

Los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros”, indicó en la tarjeta informativa.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dejó en claro ayer que si el Poder Legislativo elimina en próximos días los fideicomisos del Poder Judicial de cara al Presupuesto 2024, no serán afectados los sueldos y prestaciones de los trabajadores de éste último.

Durante su conferencia matutina, López Obrador indicó que con la eliminación de estos fideicomisos del Poder Judicial, solo se afectará “los privilegios de los de arriba” y no a los trabajadores.

“Por eso ahora hay enojo y están desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones, no. Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos no se afecta en nada a los trabajadores, eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial”, indicó.

“Decirles a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben preocuparse en nada, que no los quieran confundir diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos o prestaciones, es con los de arriba que han abusado muchísimo, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, explicó.

