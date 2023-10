Agencias.-

La influencer Wendy Guevara no descarta actuar en la telenovela del productor Juan Osorio, “El amor no tiene receta”, siempre y cuando se trate de una participación especial, pues está muy ocupada por su gira musical.

La famosa reveló que ya se reunió con el papá de Emilio Osorio para aclarar esta situación, pues opina que el terreno actoral merece respeto y que no se siente preparada para ser actriz de melodramas (o por lo menos la protagonista).

“Hay mucha gente que son actores de renombre, de un prestigio súper grande que respeto, yo crecí junto con las telenovelas”, explicó Wendy, quien recientemente presentó su nuevo reality show: “Perdida, pero famosa”, donde muestra aspectos de su vida diaria.

“No puedo llegar y nada más a ponerme a decir ‘bla bla bla’, sino que me tengo que preparar por respeto a ellos porque es una carrera que es muy fuerte, por lo que he escuchado, de mucha dedicación, por eso nos esperamos. Y si Juan me da unos capítulos, le entro”, dijo.

Por la misma razón de que tiene 36 fechas alrededor del país, Guevara comentó que no le ha dado tiempo de estudiar ni de tener una relación sentimental. Además, comentó que Televisa aún no le entrega los cuatro millones de pesos que prometió de ganar #LCDLF.