Agencias.-

El actor Eugenio Derbez fue cuestionado sobre si entre sus planes está el entrar al mundo de la política, esto tomando en cuenta que muchos artistas se han enfocado en esta vertiente.

A pesar de que colegas como Sergio Mayer, Carmen Salinas y Roberto Palazuelos han incursionado en esta faceta, Derbez habló de la razón por la que no quiere hacer una carrera en la política, a pesar de haber recibido varias propuestas al respecto.

“No mira, hace poco se me acercó mucha gente, se me acercaron de muchos lugares a decirme ¿Por qué no te avientas? ¿Por qué no te lanzas (a la política)?… No me gustó cómo me sentí internamente, siento que es un mundo que no conozco tan a fondo y que me bajó mi energía”, expuso.

“Cada vez que hay todas estas discusiones, y me tiran, y no quiero ni mencionar los temas, pero estos temas que me han tenido de repente en el ojo público me bajan mucho la energía y no soy esa persona”, declaró el también productor.

De igual forma, Eugenio hizo hincapié en que no se considera la persona adecuada para la política y, en su lugar, ha decidido seguir adelante con su carrera en el mundo del entretenimiento en donde puede poner foco en temas que a él le interesan.

Explicó que a pesar de que en “Radical” se tratan temas muy serios sobre la educación en México, no dejará de hacer comedia; “un día te das cuenta que el drama te da status, te da respeto, pero no pienso dejar la comedia, me encanta, pero hay que ampliar el horizonte”.