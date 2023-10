La noche del pasado viernes 13 de Octubre se dieron cita miles de capitalinos para escuchar a la canta autora española Alba Farelo I Sole mejor conocida como “Bad Gyal” en Pepsi center. Por mas de hora y media sus fans pudieron disfrutar de un un amplio recital donde no pudieron faltar sus éxitos, canciones como “Sexy”, “la que no se mueva”, “·yo sigo igual” no pudieron faltar.

Desde muy temprano mucho de los asistentes se dieron cita en las puertas de este auditorio para poder estar lo mas cerca a “Alba” como la llaman sus mas cercanos fans y no perderse ningún instante de este gran evento que reunió a poco mas de 5 mil personas.

Los accesos se agotaron tan solo unas horas antes de comenzar el show, logrando el genero urbano un sold out mas en la capital del país.

La moda y atuendos extravagantes no pudieron faltar en esta celebración, donde blusas transparentes, minifaldas, uñas largas y colores sumamente intensos fue lo que mas destaco entre los jóvenes que bailaron todas y cada una de sus canciones que han llegado a congratularse dentro del gusto de personas en todo el mundo.

Recordemos que la artista del genero urbano a hecho colaboraciones con distintos artistas como Rauw alejandro, gaynna, El Guincho entre otros.