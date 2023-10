Convocan a manifestarse contra extinción de fideicomiso del Poder Judicial

Será el próximo 17 de octubre a las 8:00 horas cuando se llevará a cabo una manifestación a nivel nacional contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial.

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A. C. y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocaron a un frente común, firme y digno contra “los atentados” perpetrados desde los poderes Ejecutivo y Legislativo federal.

Ambas asociaciones advirtieron que de ser necesario emprenderán acciones jurídicas y de carácter social, a fin de confrontar los ataques a la independencia judicial y contra los derechos de los trabajadores del gremio.

Como primera acción, convocaron a una manifestación en todos los inmuebles del Poder Judicial de la Federación en todo el país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirma que la extinción de sus fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 afectará los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Explicó que al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituye, entre otros, la pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende que la eliminación de los fideicomisos sería “actuar con apego al principio de la austeridad republicana».

«No hay ningún problema, porque se trata de privilegios. No se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie”, afirmó.

De acuerdo con el primer mandatario integrantes del Poder Judicial utilizaron dinero del presupuesto para realizarse cirugías plásticas.

Con información de: lopezdoriga.com