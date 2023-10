Mujer es arrestada por robar regalos en bodas sin invitación

Agencias.-

Una mujer de 56 años, Sandra Lynn Henson, fue arrestada en Mississippi por irrumpir en una boda sin invitación con la intención de robar regalos a los recién casados.

Esta no es la primera vez que enfrenta cargos similares, habiendo sido arrestada en Alabama y Tennessee previamente.

Henson fue acusada de hurto menor, invasión de propiedad privada y alteración del orden público.

En el pasado, fue declarada culpable de robar en bodas y liberada condicionalmente.

Apareció vinculada a robos en nueve bodas en Alabama en 2019.

Actualmente, se encuentra en libertad, a pesar de haber sido condenada a cinco años en prisión hasta 2025.

A Mississippi woman with multiple arrests for crashing weddings and stealing gifts was arrested last week in her home state for doing it again, authorities said Monday.

Sandra Lynn Henson, 56, was wanted in Alabama and arrested last Saturday at a wedding to which she was… pic.twitter.com/gxNuWaAzjF

