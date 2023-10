Agencias.-

Eiza González y Mario Casas, el protagonista de “3 metros sobre el cielo”, desataron especulaciones sobre un posible romance después de que fueran vistos paseando por las calles de Roma hace unas semanas.

En las imágenes, ambos parecían sonrientes y cercanos, lo que generó un gran revuelo; hasta el momento, ni Eiza ni Casas han hecho declaraciones públicas para confirmar o desmentir la relación. No obstante, la madre de la actriz, Glenda Reya, intercambió algunas palabras con la prensa.

Desafortunadamente para los fanáticos, la madre de Eiza no reveló detalles sobre la aparente relación entre la actriz y Mario Casas, y enfatizó que no tiene información sobre la vida de su hija. Al ser cuestionada acerca del actor español, Reyna respondió: “No sé de qué me estás hablando. No tengo idea”.

Sin embargo, sí reconoció que conoce quién es el actor. Además, Glenda elogió a su hija como una mujer buena y trabajadora y mencionó que siempre ha sido una persona feliz; sobre los rumores de noviazgo, dijo: “Ella se apoya en una pared, y ya le buscan novio”.

Recordemos que lo largo de su estadía en Estados Unidos a Eiza se le ha relacionado sentimentalmente con varias personalidades, como Jason Momoa. Reyna agregó que el día que se confirme algún romance de su hija, ella estará encantada de anunciarlo.

Además, comentó que la famosa se encuentra actualmente en España, trabajando en una película. Esta situación ha dado lugar a algunas conjeturas sobre si el beso capturado en las fotografías podría estar relacionado con la filmación de dicho proyecto.