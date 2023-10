“Intentaron comprarnos”, acusan diputadas sin partido

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Ofreciéndoles dinero, cargos públicos y otros beneficios, liderazgos del PAN intentaron convencer a tres diputadas sin partido de regresar a la bancada panista en el Congreso del Estado.

Se trata de las legisladoras, Linda Mireya González Zúñiga, Sandra Luz García Guajardo y Silvia Arely Aguilar Orozco, integrantes del grupo parlamentario sin partido.

Sin dar nombres, González Zúñiga explicó que, “un liderazgo” del PAN les ofreció “de todo” a cambio de regresar al grupo parlamentario panista.

“Hace unas semanas, un liderazgo importante del PAN nos buscó para pedirnos que regresáramos a las filas del PAN. Me voy a reservar el nombre, yo creo que ustedes (los periodistas) son bastante inteligentes y lo van a deducir (de quien se trata). Nos busca y nos pide regresar para hacer un grupo poderoso y que el panismo crezca”, dijo.

Y añadió: “Hubo ofrecimientos de todo tipo, ofrecieron dinero, puestos, etcétera”, expresó.

No obstante, dijo, ninguna de las tres van a aceptar este tipo de ofrecimientos, ya que la libertad recobrada cuando salieron del grupo parlamentario del PAN, no está en negociación.

“ Fue algo que lo sorprendió, se quedó perplejo (cuando le dijimos que no) y a raíz de esto inmediatamente llegó un proceso donde nos expulsan del partido”, contó.

Al inicio de la 65 legislatura, González Zúñiga, García Guajardo y Aguilar Orozco, formaban parte de la bancada del PAN, pero el año pasado se declararon sin partido argumentando malos tratos de su coordinador, aunque precisaron que mantendrían su militancia panista.

Solamente Aguilar Orozco renunció voluntariamente al PAN, mientras que sus compañeras enfrentan un proceso interno de expulsión.