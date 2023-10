Cd. Victoria, Tam.- Una gran fiesta deportiva es la que se vivirá del 17 al 19 de noviembre en la Capital de Tamaulipas cuando se lleve a cabo la Primera Edición de la Copa Correcaminos 2023 a donde asistirán equipos de los diferentes puntos de la República Mexicana.

Este evento organizado por el Club de Fútbol Correcaminos reunirá a diferentes equipos del país en las categorías Sub 11 (2012 y menores), Sub 13 (2010 y menores), Sub 15 (2008 y menores), así como también Sub 17 (2006 y menores).

Los campos donde se estarán celebrando los partidos correspondientes será en la Unidad Deportiva Revolución Verde, así como también el Estadio “Eugenio Alvizo Porras” y el Estadio “Marte R. Gómez”.

En el tema de la premiación, se entregarán trofeo de Campeón y Subcampeón, así como al goleador y mejor arquero de cada categoría.

Cabe mencionar que en este importante torneo de futbol participarán las Academias Correcaminos de diferentes estados del país, así como también las Escuelas Bienestar Correcaminos de Victoria y Tula.

Para mayores informes y registros podrán hacerlo al número de celular 834-308-0237 con Mayra Colunga.