Dueño defiende a su perro de canguro salvaje que quería ahogarlo

Agencias.-

Un video se volvió viral al mostrar un canguro atacando a un perro en un lago de Australia, aparentemente intentando ahogarlo.

El dueño del perro, Mick Moloney, intervino valientemente para salvar a su mascota, enfrentando al canguro en un enfrentamiento físico.

El perro finalmente fue liberado gracias a la intervención de Mick.

El incidente se difundió en las redes sociales a través de la plataforma X.

El propietario expresó que perdió de vista a su perro en la zona antes de encontrarlo en peligro en el agua.

Dude fights Kangaroo to help free his dog pic.twitter.com/Kdag80rsIY

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) October 16, 2023