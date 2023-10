Opinando de ‘El Exorcista: Creyentes’

Lic. Ernesto Lerma.-

Esta secuela resulta ser mucho mejor de lo que indicaban sus prejuicios, a pesar de tener unos cuantos defectos, especialmente en su segunda mitad porque “El Exorcista: Creyentes” tenía todo en contra. Era una secuela que seguía al clásico de 1973, su director William Friedkin falleció este año y nunca fue muy amigo de las continuaciones y, para variar, el elegido por la productora Blumhouse para encargarse del proyecto fue David Gordon Green, quien estaba en la lupa de muchos por haber hecho “Halloween Ends” (2022).

¿Qué ocurre entonces con “El exorcista: Creyentes”? Ocurre que no es una mala película como la quieren hacer pasar. A lo sumo, se trata de una de esas obras imperfectas que capaz que con el tiempo sea reivindicada, como ocurrió con la tercera entrega de la saga dirigida por William Peter Blatty en 1990. Se trata de una película que tiene sus pros y sus contras, pero que tampoco es ofensiva para el género ni para su legado.

Los aciertos de la película se encuentran en su primera mitad. Es ahí en donde Green, apoyado en el guión que escribió junto a Danny McBride y Peter Sattler, logra construir una intriga, un conflicto y sobre todo una atmósfera aterradora en un pueblito en donde todos los vecinos se conocen y se ayudan entre sí. Si esa primera mitad funciona es porque cuenta con unas actuaciones convincentes por parte de todos los actores, pero en especial de las dos niñas protagonistas, Lidya Jewett y Olivia O’ Neill, quienes se muestran comprometidas con sus personajes, pero que también disfrutan comportándose como poseídas.

Lo irónico es que los defectos de la película ocurren en la segunda mitad, cuando Green tiene que unirla con “El Exorcista” original y en donde aparece Ellen Burstyn, cuyo personaje no agrega nada a la trama mas allá de ser un link para la siguiente secuela, si es que la hacen. Para empeorarlo, Burstyn actúa mal y algunas escenas se le nota la poca convicción en decir sus diálogos. No es el único problema. Claramente esto era un guión diferente al que le enroscaron “El Exorcista” para poder armar una franquicia, y eso termina restándole.

Tampoco sirve que, más allá de la idea de un pueblo que se une para solucionar un conflicto, Green no sepa del todo cómo resolverlo en su clímax utilizando y tirando varias ideas, a pesar de lograr alguno que otro momento de tensión. Con sus pros y contras, esta nueva secuela de “El Exorcista” podrá caer en algo que ya se ha visto, pero en sus mejores momentos funciona gracias al talento y profesionalidad de su director. Si no se hubiera llamado de esa manera, tal vez no hubiera ofendido tanto.

David Gordon Green insiste en mancillar las sagas de terror, el hombre detrás de la última trilogía de Halloween (2018/2020/2022) se sienta en la silla del director de esta secuela-reboot del clásico de William Friedkin, donde ha contando con el retorno de la actriz Ellen Burstyn y es que es inevitable echarse a temblar cada vez que Hollywood decide resucitar alguno de los clásicos del cine de terror de los años 70 y 80 a través de nuevos remakes, reboots o secuelas. En casos contados el resultado es satisfactorio, como sucedía este mismo año con la formidable “Posesión infernal: El despertar”.

Aunque en numerosas ocasiones nos encontramos ante la receta idónea para un desastre anunciado, como ocurría con “La matanza de Texas” (David Blue Garcia, 2022), “Pesadilla en Elm Street” (El origen) (Samuel Bayer, 2010) y, especialmente, la última trilogía de “Halloween”, dirigida por David Gordon Green. La necesidad incesante de acudir a la nostalgia para empujar a los espectadores a las salas de cine, y de paso homenajear a los grandes maestros del cine de terror y sus obras magnas, ha sido la fórmula que David Gordon Green repite en “El Exorcista: Creyentes”, la secuela-reboot del clásico de Friedkin.

Mi 7.5 de calificación a esta producción fílmica, ya que sorprende que 50 años después, “El Exorcista: Creyente” quede lejos de alcanzar mínimamente el nivel de impresión que produjo la cinta de Friedkin, que lleva décadas coronando las listas de películas más aterradoras de la historia. Las jóvenes Lydia Jewett y Olivia Marcum son los puntos fuertes de este nuevo caso de posesión demoníaca, donde logran crear una atmósfera espeluznante con tan solo su interpretación. Con una introducción más que admirable a través del retrato del trauma, la superación de la pérdida y el coming-of-age de la joven protagonista.

Incidiendo en el buen hacer de sus efectos especiales en escenas donde priman los movimientos de cámara y los juegos de luces, así como en las loables interpretaciones de actores como Leslie Odom Jr. (“Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion”), “El Exorcista: Creyentes” termina convirtiéndose en una película más de un subgénero tan manido como el de los exorcismos, que recientemente contaba con títulos de dudosa calidad como “El Exorcista del Papa” (Julius Avery, 2023), al que Russell Crowe se prestaba.

Eso sí que es un misterio paranormal e inexplicable, porque se trata de una secuela directa de la célebre película de 1973, con la trama desde el fallecimiento de su esposa embarazada en el terremoto de Haití hace doce años, Víctor Fielding se ha encargado de cuidar su única hija, Angela. Pero cuando Angela y su amiga Katherine desaparecen en un bosque durante tres días y a su regreso no recuerdan nada de lo que les pasó, se desata una serie de acontecimientos que obligarán a Víctor a enfrentarse a la cúspide del mal. Desesperado y aterrado, decide pedir ayuda a Chris MacNeil, la única persona que ha sido testigo de algo parecido. El filme funciona mejor como renacer independiente de esta franquicia de terror que como secuela de la película original.