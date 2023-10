Agencias.-

El rap y hip hop se ha convertido en un género de los más escuchados dentro de la escena musical mexicana y uno de los representantes más importantes es Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que el rapero recordó sus orígenes, cuando no era conocido por millones de personas y su día a día era tratar de sobrevivir junto a su familia y conseguir algo de comer.

“A veces no teníamos tampoco qué comer y pedíamos fiado ahí en la tienda del barrio, a mi jefa le tiraban el paro”, recordó. Sin embargo, dijo que su familia no era la más afectada ya que había personas que iban a su casa, con su mamá para pedirle, aunque fuera una fruta.

Finalmente, Santa Fe Klan halagó a su barrio al que calificó como “muy bonito”. Expuso que es ahí en donde nace la felicidad más genuina y en donde sus habitantes se unen a pesar de las dificultades, pues saben que entre todos es más fácil solucionar los problemas.

“Quiero mucho a mi barrio. Ahí está todo. No me acuerdo de muchas cosas, yo me acuerdo de los vecinos de mi barrio. Mi mamá era bien buena gente con todos como si nosotros tuviéramos mucho para dar; es un barrio bonito, es un barrio donde hay felicidad”, añadió.