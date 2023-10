Sorprende cambio de ‘Cabo’, perro rescatado por Animalistas del Sol

Por Diego López Bernal.-



Cd Victoria, Tam.- La asociación civil Animalistas del Sol mostró a la población victorense los resultados que se obtienen al unir esfuerzos para rescatar a mascotas abandonadas y maltratadas, al publicar fotografías de antes y después de “Cabo”.

En la primera imagen, tomada meses atrás, se muestra a este perro con lesiones de consideración en cadera y patas, además de presentar un excesivo bajo peso, al grado de poder ser observados los costillares, aun estando sentado.

Este animal estaba en calidad de abandono por lo que una mujer contactó a la asociación, la cual lo rescató y trasladó a una clínica, en donde después de varios meses de recuperación, y gracias a la voluntad de donantes, se logró costear sus tratamientos y ponerlo en donación, la cual fue aceptada por la misma persona que denunció el caso.

A pesar de mostrar las claras cicatrices dejadas por el daño causado, en las siguientes tomas “Cabo” se ve totalmente repuesto, al grado de no parece ser la misma mascota, como se aprecia en las imágenes que hoy publica El Diario MX.

“Esta es la mejor recompensa para todo aquel que ayuda a un ser que no tiene voz, desde quien pide ayuda cuando ve un animal en estas pésimas condiciones en total abandono; ella no fue indiferente y se contactó conmigo”, explican las administradoras de la página de Facebook de Animalistas del Sol.

Y continúa el mensaje: “Gracias al Centro Veterinario “Animal Love”, al médico Isidro Briones por recibirlo y por echarle todas las ganas a este amiguito llamado ‘Cabo’ y por cuidarlo con tanto cariño; no fue fácil, fueron varios meses de estar al pendiente, de pedir ayuda para ir abonando a su cuenta y salió adelante…

“Su cuenta total ya fue liquidada y el buen ‘Cabo’ fue adoptado por quien se atrevió a rescatarlo de donde lo habían dejado amarrado y abandonado a su suerte, y hoy está así de feliz y repuesto. ‘Cabo’ nos manda saludos desde el ejido en donde vive con su nueva familia”, concluye el mensaje de los activistas que se dedican a salvar mascotas maltratadas, abandonadas y en situación de calle.