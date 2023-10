Vectores arman plantón para ‘recordar’ basificación

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.- La presencia este martes de trabajadores eventuales del área de vectores frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), fue como un «recordatorio» sobre la reunión pactada días atrás para darles una respuesta sobre su futuro laboral, es decir su basificación.

Miguel Ángel Martínez Garza, vocero de este grupo de empleados, comentó lo anterior y agregó que les preocupa que haya sido olvidada esta cita, pues los lleva a pensar que igual pasará con la promesa presidencial de basificar a todo el personal de salud que labora por contrato en el país.

«Teníamos pactada una reunión con el secretario Vicente Joel Hernández Navarro a más tardar para este martes, pero no se nos convocó por eso estamos aquí para que nos una respuesta a nuestra demanda», comentó.

Martínez Garza añadió que se mantienen a la expectativa pues sigue hablándose solo de dos mil 500 bases para personal médico y paramédico, mientras hay una cantidad similar que desconoce si serán o no basificados, no solo de vectores sino de otras áreas.

«Sabemos que vienen bases pero ya etiquetadas y no son para todos los eventuales, al menos no para vectores, administrativos y otras áreas, nos dijeron que darían una respuesta pero no fue así y nos preocupa porque hay personal que lleva cerca de 20 años en esa situación», apuntó.

El vocero del grupo de vectores refirió que tienen información que al menos en Quintana Roo, los trabajadores de vectores ya fueron basificados por el Estado, pero también saben que en Veracruz los hicieron a un lado y les fue negada la basificación.

«No queremos que nos pase esto último por eso estamos aquí esperando una respuesta, estamos solos en este movimiento porque cada sindicato ve por sus afiliados y nosotros no estamos con ninguno, por eso nos manifestamos de esta manera y si no hay respuesta pues tomaremos otras medidas», concluyó.