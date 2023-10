¡Arriba Tamaulipas!

Agencias.-

Hace poco más de una década, Edgar Barrera trabajaba doblando ropa en un supermercado de Estados Unidos, también limpió pisos y era el repartidor del café; hoy, el oriundo de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, es el máximo nominado en la edición número 24 de los Grammy Latino, con 13 postulaciones.

Con sólo 33 años de edad, el compositor, músico y productor ya cuenta con 18 premios Latin Grammy, un Grammy y ha trabajado con estrellas de talla internacional como Shakira, Alejandro Sanz, Ariana Grande, Bad Bunny, Camilo y Christian Nodal, entre otros.

Pero su camino no ha sido siempre de éxito; si bien la música estuvo presente en su infancia, no tuvo las puertas abiertas de inmediato, al menos no como él esperaba. El productor musical expuso que “siempre estuve rodeado de música, hasta que me vine a Miami a los 20 años a buscar una oportunidad, me abrieron las puertas del estudio y empecé desde abajo”.

“Me da mucha satisfacción saber que pasé por todo eso y que todo eso no fue de la noche a la mañana. A veces la gente se desespera, sobre todo las nuevas generaciones, ellos quieren todo muy rápido, todo es tan TikTok, tan viral, se quieren hacer virales en uno o dos días, pero yo siento que lo que rápido llega, rápido se va”, señaló.

A los siete años de edad, aproximadamente, Barrera ya había aprendido a tocar la guitarra, gracias a la influencia de su padre Luis Alberto Barrera, quien actualmente trabaja en el grupo musical Mister Chivo, fundado en Tamaulipas. Desde esa edad, junto con sus primos y algunos amigos cercanos creó su propia agrupación, aunque casi no tocaban en eventos.

A los diez años de edad ya componía canciones, claro, sin tanta profundidad como ahora, reveló. Cercano a la mayoría de edad, el joven aspirante a músico regalaba discos y tarjetas de presentaciones a cantantes que salían de las instalaciones de alguna radiodifusora o empresa televisiva.

Al cumplir 18 años se presentaba en bares y complejos nocturnos para demostrar su talento; pero fue a los 20 años que se mudó a Miami, Florida en donde comenzaron a surgir nuevas oportunidades. Su padre le advirtió desde un inicio tener cuidado con los contratos, un consejo que le ayudó mucho, pues sabe que un mal contrato puede tener resultados fatales.

Su carisma y ganas de trabajar lo llevaron a escalar hasta ser productor musical y concretar sus sueños de trabajar con artistas con los que creció escuchando su música, así como enrolarse con los nuevos exponentes. Barrera reconoció que de cada uno de los artistas con los que ha trabajado ha aprendido algo importante.

Para la edición 24 de los Premios Latín Grammy, que se llevarán a cabo el 16 de noviembre en Sevilla, España, el tamaulipeco tiene nominaciones en categorías de Mejor Canción Pop, Grabación, Álbum y Productor del año, dos más para compositor en temas como “NASA”, con Alejandro Sanz y Camilo y “un x100to” de Grupo Frontera con Bad Bunny.