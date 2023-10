Disfrutando del Cervantino

Agencias.-

La fiesta cultural más grande de Latinoamérica ya se vive en Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino dio arranque a su edición 51, que se llevará a cabo del 13 al 29 de octubre de 2023.

Los invitados de honor del festival son el Estado de Sonora y Estados Unidos, la abundante lista de espectáculos y shows estará integrada por dos mil 200 artistas de 31 países, con 44 funciones de artes escénicas y 64 actividades de cine, literatura y artes visuales.

Si este 2023 no tuviste la oportunidad de asistir al Festival Cervantino, te decimos dónde puedes ver algunos de los eventos de esta importante muestra artística, ya que a través de diversas plataformas puedes disfrutar de varios espectáculos desde la comodidad de casa.

A través de la página oficial de Facebook del Festival Internacional Cervantino puedes ver la presentación de diferentes artistas, pues los organizadores hacen transmisiones en vivo de algunos shows. Recientemente se mostró La China Sonidera, entre otros eventos.

El Canal 22 transmite cada año lo mejor del Festival Cervantino, el jueves 19 a las 22:30, desde Charleston, Carolina del Sur, se presenta Ranky Tanky. La Santa Cecilia también estará disponible a través de este espacio el próximo viernes 20, a las 22:30 horas.

El sábado 21, a las 16:00 horas, podrás ver el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato. Mientras que el domingo 22, a las 17:30 horas, podrás ver en el 22 a The U.S. Army Blues, el principal ensamble de jazz del Ejército de los Estados Unidos; la noche la cerrará Technicolor Fabrics a las 22:00 horas.

No temas, porque si no alcanzas a ver alguna de las transmisiones en vivo en redes sociales o en la televisión, pues a través del canal de YouTube del festival dar seguimiento a los eventos que serán subidos a la plataforma de streaming. Así podrás disfrutar del Cervantino, aunque no estés en Guanajuato.