Hombre salta de edificio al explotar e incendiarse una cafetería

Explotó y se incendió un edifico comercial de varios pisos en la elegante localidad de Koramangala, en la ciudad de Bangalore (India). Las imágenes mostraron una gran explosión en el último piso del edificio en medio del incendio, supuestamente debido a la explosión de cilindros de gas para cocinar.

A través de un video se ve a un hombre aferrado a la esquina de la terraza del edificio de cuatro pisos mientras el fuego continuaba propagándose. Miró el fuego hacia su derecha y luego hacia el suelo. Entonces de repente saltó. Él y otra persona sufrieron heridas graves y fueron ingresados ​​en un hospital privado, informó la agencia de noticias PTI.

Según los primeros informes el incendio se produjo en una cafetería del último piso al mediodía (tiempo local). En el último piso se habían guardado varios cilindros de gas para cocinar y los residentes informaron haber escuchado una serie de explosiones. No había clientes en la cafetería cuando ocurrió el incidente, dijo la policía.

«Enviamos ocho camiones de bomberos al lugar y nuestros oficiales superiores están allí. El incendio se ha extinguido. Dos personas sufrieron heridas graves», dijo un oficial del departamento de bomberos.

Blast in Bangalore. And they say India is safe. Pakistan must raise security concerns for the cricket team which is currently in this city and have their match against Australia on Friday. pic.twitter.com/SP3kkD6BjQ

Major fire broke out in a pub on the fourth floor of a four-storey building at Koramangala in the #Bengaluru city today.

Video footage also shows a man jumping from the fourth floor to escape from the raging fire.#FireAccident pic.twitter.com/9nNHmuR9YA

