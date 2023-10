Impedido el Ietam para evitar saltimbanqui de diputados 

Por Alfredo Guevara

El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), no tiene competencia para calificar como válido o no, que un diputado local cambie de partido o se declare independiente, tiempo después de haber ganado en una elección constitucional, admitió Juan José Ramos Charre, presidente del organismo.

Dijo que de acuerdo a la Ley Electoral, cualquier persona que obtenga un cargo de elección popular y busca en el 2024 la elección consecutiva, debe hacerlo por el mismo partido político u otro de los que formen parte de la coalición o candidatura común.

Si decide cambiar o ser postulado por otro partido político, deberá haber renunciado a su militancia, a más tardar, en la mitad del ejercicio por el cual fue electo, es decir, diputado local o alcalde.

No obstante, no existe una regla en particular que establezca, al menos en las leyes que regulan las elecciones hoy en día, una determinada obligatoriedad para un cargo en específico.