“Defenderé mi cargo y mis derechos”, advierte fiscal anticorrupción

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Raúl Ramírez Castañeda, advirtió que defenderá sus derechos fundamentales y su cargo como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y en relación a la supuesta orden de aprehensión, librada en su contra por un Juez de Control, recordó que tiene fuero.

A través de su cuenta de “X”, el reynosense difundió un comunicado en el que expone argumentos sobre lo que califica como: “una campaña implacable para destituirlo, basada en acusaciones falsas y difamaciones, incluso violando el fuero constitucional que le otorgó el mismo Congreso”.

“Ante esta embestida he decidido defender la institución que represento y mis derechos constitucionales. La lucha comenzó el 28 de octubre del 2022 cuando un Juez me otorgó una suspensión definitiva para que pudiera seguir ejerciendo el cargo, reconociendo mis facultades constitucionales y legales”, abundó.

Y añadió: “sin embargo, el 22 de septiembre la Diputación Permanente, con solo cinco diputados de Morena, ordenó mi separación temporal del cargo, nombrando a un usurpador en mi lugar”

Al promover otro amparo, explicó, el 16 de octubre pasado otra autoridad federal ordenó su inmediata restitución en el cargo, dejando claro que se respetara el fuero que le otorga la constitución.

“A pesar del fuero constitucional me he enterado, por los medios de comunicación, de una orden de aprehensión en mi contra, solicitada por los agentes del Ministerio Público, Roberto Carlos Pérez Méndez y Ricardo Rodríguez Ortiz, un intento flagrante de violar mi fuero y cometer delitos en el ejercicio de sus funciones” señaló.

El reynosense advirtió que defenderá la autonomía e independencia de la fiscalía anticorrupción.

“Perseveraré en esta batalla por la justicia” dijo.