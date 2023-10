Falleció Burt Young, actor que interpretó a Paulie en “Rocky”

Agencias.-

El actor Burt Young, conocido por su papel como Paulie en la saga «Rocky», falleció a los 83 años.

La noticia fue confirmada por su hija Anne Morea Steingieser a través de The New York Times, aunque no se reveló la causa de su muerte.

Sylvester Stallone, su colega en «Rocky», le rindió homenaje en redes sociales.

“Para mi querido amigo, BURT YOUNG, fuiste un hombre y artista increíble. El mundo y yo te extrañaremos mucho… QEPD”, escribió Stallone.

Burt Young, nacido como Gerald Tommaso DeLouise en 1940, interpretó a personajes italoamericanos y trabajó con actores como Robert De Niro y Jack Nicholson.

Su papel como Paulie lo hizo famoso en el mundo del cine.

La comunidad cinematográfica lamenta su pérdida.