Ningún trabajador del Poder Judicial saldrá afectado con eliminación de fideicomisos: AMLO

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador empeñó su palabra en que ningún trabajador del Poder Judicial de la Federación saldrá afectado en su salario con la eliminación de 13 fideicomisos, que ascienden a 15 mil millones de pesos.

Durante su conferencia matutina, López Obrador dejó en claro que los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a manifestarse, pero que están siendo manipulados por los altos funcionarios, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces.

«Están ejerciendo su derecho a manifestarse, lo veo bien, desde luego no comparto su punto de vista porque están siendo utilizados, manipulados, por los de arriba del Poder Judicial, el ajuste es arriba”, dijo.

“Es que los ministros, magistrados, jueces, ganan, mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios, y es insultante lo que están ganando los ministros: alrededor de 700 mil pesos mensuales, y su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia y sobre todo no imparten justicia en beneficio del pueblo y se dedican a proteger intereses de corruptos, ese es su trabajo y hay muchísimos elementos”, aseveró.

«Que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicado en nada, es mi palabra, y soy un hombre de palabra, y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada, de su sueldo y prestaciones, para que no los manipulen”, declaró.

“Lo que va a suceder es que los ministros ya no van ganar los 70 mil pesos mensuales, que además están violando la Constitución, el artículo 127, son muy falsarios, me tarde porque iba a decir algo más fuerte. No es posible que la Constitución establezca que nadie puede ganar más que el presidente y ellos con una marrullería, como lo piensan hacer ahora, violan la constitución y ganan cuatro veces más que el presidente. No tiene que ver con los 550 mil trabajadores del Poder Judicial”, expuso.

Las declaraciones del mandatario mexicano ocurren cuando el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) anunció el miércoles por la noche un paro nacional en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos, que ascienden a 15 mil millones de pesos.

Tras una asamblea urgente, los lideres sindicales acordaron realizar dicho aparo del jueves 19 al martes 24 de octubre de 2024.

La noche del martes la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral entregarían más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

Con votación en lo general y en lo particular, el Pleno de la Cámara avaló el dictamen que añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos.

Lo aprobado fue una reforma a la citada ley, que prohíbe la creación y operación de fideicomisos, lo cual implica que desaparezcan 13 de 14 de esos instrumentos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.

En los últimos tres días, trabajadores del Poder Judicial han salido delante de sus sedes de trabajo, en varios estados del país, para manifestarse contra esos cambios en la ley.

Los 13 fideicomisos, que suman unos 15 mil millones de pesos , están destinados a pensiones complementarias a mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, entre otros.

Lo aprobado establece que no podrán existir fondos y fideicomisos dentro del PJF, a menos que estén expresamente señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Con información de: lopezdoriga.com