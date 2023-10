Checo Pérez muestra avances y finaliza cuarto en la PL1 en GP de Estados Unidos

Max Verstappen dio el primer aviso de que será el rival a vencer en el Gran Premio de Estados Unidos al realizar el mejor tiempo en la única práctica libre que habrá en el Circuit of the Americas de Austin, mientras que el mexicano Sergio Pérez esta vez mostró avances y no lució tan lejos para acabar en la cuarta posición.

Previo a la vuelta de Fórmula 1 al continente americano, Checo Pérez viajó a las instalaciones de Red Bull en Milton Keynes para tratar de encontrar un rendimiento que lo meta en la pelea por los primeros puestos, y al menos en esta ocasión demostró que se corrigieron algunos detalles.

En esta ocasión, Verstappen se llevó el mejor tiempo de la PL1 al lograr un tiempo de 1:35.912, siendo el único piloto por debajo de 1:36, mientras que Checo Pérez marcó 1:36.212, es decir tres décimas por detrás del neerlandés, a pesar de que al momento de realizar esa vuelta con neumáticos blandos encontró un poco de tráfico.