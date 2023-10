Critica AMLO marcha de trabajadores de Poder Judicial para mantener privilegios

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, criticó la marcha de trabajadores del Poder Judicial en protesta por la extinción de fideicomisos por un monto de 15 mil millones de pesos.

Durante su conferencia matutina, López Obrador aseveró que le parece de “pena ajena” una manifestación para mantener los privilegios de altos funcionarios del Poder Judicial, y reiteró que con el recorte a los fideicomisos no se afecte ni el sueldo ni las prestaciones de los trabajadores.

«No le vamos a dar la espalda a los que sufren, ahí sí vamos a manifestarnos por eso, todos juntos, pero imagínense una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena”, expresó.

“Además mintiendo, aquí hemos dicho que no se les va quitar trabajos, no se les va a disminuir su sueldos a los trabajadores del poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones nada, es lo de arriba que es una vergüenza”, puntualizó.

López Obrador indicó que entre los “privilegios” de los altos funcionaros judiciales se encuentran: “servicio médico especial hasta para hacerse cirugías pláticas, cajas de ahorro, especial, se llevan cuando terminan los altos funcionarios del poder Judicial 20 o hasta 30 millones de pesos de retiro, siguen recibiendo sus sueldos casi íntegro cuando se retiran, desde luego mantenimiento para sus viviendas, viáticos, muchísimas prestaciones”.

El mandatario mexicano aseveró que “si nosotros estamos en contra de eso es porque ya estamos aplicado una política de austeridad republicana”.

“Yo llegué aquí y me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto, y desde que llegamos no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios, y cuidaban al presidente 8 mil elementos del estado Mayor Presidencial y ahora somos libres (…) son 15 personas las que me ayudan (en la Ayudantía)”, destacó en el Salón Tesorería.

«Les deseo que les va muy bien a los que estén en las protestas en el Poder Judicial, estamos viviendo tiempos interesantes (…) ¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo en la historia? Nunca, el Ejecutivo era el poder de los poderes, y los ministros todos subordinados, toda la Corte”, indicó.

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció un “paro nacional en todas las secciones sindicales” hasta el martes 24 de octubre, tras aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados la extinción de 13 de 14 fideicomisos de la justicia.

Este paro incluye tribunales colegiados, tribunales de circuito y juzgados por lo que la importación de justicia quedará suspendida salvo en casos urgente que contemplen violaciones a derechos fundamentales o aprehensiones.

Los trabajadores, incluyendo jueces, acusan al Gobierno de López Obrador y a sus legisladores afines de afectar sus derechos laborales con el recorte de fondos, que ahora se irán de forma directa a la Tesorería de la Federación.

Pero el mandatario argumentó este jueves que la extinción de recursos va dirigida a “los de arriba”, al afirmar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perciben 700 mil pesos al mes.

Con información de: lopezdoriga.com