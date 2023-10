Agencias.-

La actriz Sylvia Pasquel se convirtió en tema de conversación el pasado fin de semana, debido a su ausencia en la boda de su nieta Michelle Salas, quien contrajo matrimonio en una lujosa finca en La Toscana italiana con el empresario Danilo Díaz.

De acuerdo con Emilio Morales, quien anteriormente había sido relacionista de Sylvia, la actriz sufrió un grave accidente durante su viaje por Europa, lo que le impidió llegar a la fecha especial. Recalcó que Pasquel sí viajó al viejo continente con la intención de acudir a tan especial fecha, aunque lamentablemente no se logró el plan.

En el programa “Chisme no like” se difundieron algunas imágenes de la madre de Stephanie Sallas en una cama de hospital con su brazo lleno de moretones. Se informó que el incidente ocurrió en Turquía, no en Italia como se había especulado inicialmente. Sin embargo, la información no ha sido totalmente confirmada.

Asimismo, Morales también compartió imágenes en las que se observa la mano de Sylvia enyesada debido a un fuerte golpe. El periodista mencionó, hace dos días, en una transmisión para el canal de Youtube de Angélica Palacios Real: “Quiere decir que sí hubo una fractura, porque cuando les ponen yeso, yo tengo entendido que sí hay una fractura”.

Hasta el momento no se tienen detalles precisos sobre el accidente, y se desconoce en qué centro médico fue hospitalizada. Recientemente la conductora Jimena Pérez tuvo una conversación con Stephanie Salas, hija de Pasquel, quien mencionó que su madre se encontraba de camino a Madrid, donde la esperaría a ella y a Camila Valero.